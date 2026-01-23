الجميّل بحث وضاهر في ملف الانتخابات النيابية



إستقبل رئيس الجميّل النائب ، في المركزي في الصيفي بحضور المعاون السياسي والانتخابي لرئيس الحزب ، حيث تم البحث في المستجدات السياسية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية المقبلة.

Advertisement