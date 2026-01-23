تعرّض لصعقة كهربائيّة خلال عمله... وهذا وضعه الصحيّ

أفادت مندوبة " "، عن تعرّض خ.و العامل في لصعقة كهربائية، أثناء قيامه بأعمال صيانة على أحد الأعمدة الكهربائية في منطقة أنفه.



وعلى الفور، جرى نقل العامل إلى لتلقي العلاج اللازم، حيث أفادت مصادر طبية أن حالته مستقرة.