لبنان
تعرّض لصعقة كهربائيّة خلال عمله... وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
23-01-2026
|
08:04
photos
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن تعرّض خ.و العامل في
شركة كهرباء قاديشا
لصعقة كهربائية، أثناء قيامه بأعمال صيانة على أحد الأعمدة الكهربائية في منطقة أنفه.
وعلى الفور، جرى نقل العامل إلى
مستشفى الهيكلية
لتلقي العلاج اللازم، حيث أفادت مصادر طبية أن حالته مستقرة.
