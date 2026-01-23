تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اجتماع بين محافظي بيروت وجبل لبنان لتعزيز التعاون وحل أزمات العاصمة وضواحيها
Lebanon 24
23-01-2026
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد اجتماع موسّع بين محافظ
بيروت
القاضي مروان عبود ومحافظ
جبل لبنان
القاضي محمد مكاوي في مكتب الأخير في سراي
بعبدا
، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين العاصمة وضواحيها. حضر اللقاء الى جانب المحافظين، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان ، وأعضاء المجلس البلدي : رشا فتوح ، أحمد شاتيلا ، عماد فقيه ، هوفهانيس بجاقجيان ، واسكندر البريدي ، بالإضافة الى مستشار المحافظ هيثم الصياد. كما حضر
رئيس اتحاد
بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، ورئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، يرافقهما العضو في بلدية الغبيري ماهر سليم، والإداري في بلدية الغبيري يوسف الغول والاستشاري راشد سركيس.
وبحث المجتمعون في آليات التعاون المشترك لمعالجة الأزمات التي تؤرق المواطنين في المناطق المحاذية، كما تصدر ملف المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وأزمة الصرف الصحي ومياه الأمطار، بخاصة في النقاط التي تشهد تجمع مياه متكرر ، إضافةً إلى مسألة النفايات والأفكار المطروحة كرؤية مستقبلية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة متابعة تقنية تضم ممثلين عن المحافظتين والبلديات المعنية، لمواكبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ميدانياً ورفع تقارير دورية بالتقدم المحرز.
