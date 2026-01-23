بشأن المتضررين من الإعتداءات الإسرائيليّة... ماذا طلب عون من رئيس مجلس الجنوب؟

واصل رئيس الجمهورية لقاءاته بعد ظهر اليوم في ، فاستقبل رئيس مجلس الجنوب ، واطلع منه على الإجراءات التي اتخذها المجلس لمساعدة أهالي القرى الجنوبية الذين تضرروا نتيجة الاعتداءات على القرى الجنوبية.

وطلب مواصلة تقيدم المساعدات وتأمين ما يحتاج اليه هؤلاء من حاجات مختلفة، لاسيما لجهة الايواء والتغذية والرعاية الصحية.