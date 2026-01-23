تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مرقص يدعو الإعلاميين لتجنب خطاب الكراهية والالتزام بأخلاقيات المهنة

Lebanon 24
23-01-2026 | 08:58
مرقص يدعو الإعلاميين لتجنب خطاب الكراهية والالتزام بأخلاقيات المهنة
مرقص يدعو الإعلاميين لتجنب خطاب الكراهية والالتزام بأخلاقيات المهنة photos 0
أكّد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى "إذاعة لبنان"، أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان لا تستهدف الأراضي اللبنانية فحسب، بل تهدف أيضاً إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإحداث شرخ وانقسام بين اللبنانيين"، مشدّداً على أنّ "الوعي والوحدة الوطنية يبقيان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات".

وقال الوزير مرقص:" إنّ حرية التعبير وحرية الصحافة في لبنان مصونتان بموجب الدستور والقوانين مرعية الإجراء، وهما من ركائز النظام الديموقراطي"، مؤكّداً في الوقت عينه، أنّ "هذه الحرية لا تعني التعرّض لمقام رئاسة الجمهورية أو أي من المقامات الدستورية، بل تُمارَس ضمن الأطر القانونية والمناقبية المهنية".

وشدّد وزير الإعلام على "ضرورة الابتعاد عن لغة الشتائم والإساءات الشخصية وخطاب الكراهية"، داعياً الإعلاميين إلى" التزام أخلاقيات المهنة واعتماد النقد المسؤول للسياسات العامة والمبني على الوقائع، لما لذلك من دور أساسي في حماية النقاش العام والسلم الأهلي".
وجواباً على سؤال، أكّد الوزير مرقص ثقته بالقضاء، طالباً" احترام أصول التعاطي مع الصحافيين والإعلاميين".
وختم وزير الإعلام بتأكيد " ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وسيادة القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحصّن لبنان من أي محاولات للفتنة أو الانقسام".
 
