إنتبهوا إلى أطفالكم... فيروس شديد العدوى يُصيبهم

ينتشر "rsv" بين الأطفال في ، وخصوصاً في المدارس، وقد ارتفعت نسب الإصابة به في فصل الشتاء، وزادت الحالات التي تستوجب الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدرٌ طبيّ في هذا السياق، إنّ يتسبّب بارتفاع حرارة الجسم لدى الأطفال، وبالسعال وسيلان الأنف، ويتمّ التحقّق من الإصابة به عبر إجراء "Rapid test" لدى الطبيب المعالج، من هنا، يجب التوجّه فوراً لدى إختصاصيي الأطفال، اذا لاحظ الأهل أنّ أطفالهم يمتنعون عن الأكل، وأُصيبوا بالحمى.

وأضاف المصدر أنّ الأهل أو كبار السنّ يُصابون أيضاً بالعدوى، لكن تظهر عليهم أعراض مثل "الرشح"، بينما من الضروريّ في حالات الأطفال، تلقّي العلاج والأدويّة اللازمة بسرعة للشفاء منه، علماً أنّه يظلّ في جسم الطفل لحوالى أسبوع.