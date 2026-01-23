تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إنتبهوا إلى أطفالكم... فيروس شديد العدوى يُصيبهم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 10:08
A-
A+
إنتبهوا إلى أطفالكم... فيروس شديد العدوى يُصيبهم
إنتبهوا إلى أطفالكم... فيروس شديد العدوى يُصيبهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ينتشر فيروس "rsv" بين الأطفال في لبنان، وخصوصاً في المدارس، وقد ارتفعت نسب الإصابة به في فصل الشتاء، وزادت الحالات التي تستوجب الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال مصدرٌ طبيّ في هذا السياق، إنّ الفيروس يتسبّب بارتفاع حرارة الجسم لدى الأطفال، وبالسعال وسيلان الأنف، ويتمّ التحقّق من الإصابة به عبر إجراء "Rapid test" لدى الطبيب المعالج، من هنا، يجب التوجّه فوراً لدى إختصاصيي الأطفال، اذا لاحظ الأهل أنّ أطفالهم يمتنعون عن الأكل، وأُصيبوا بالحمى.
وأضاف المصدر أنّ الأهل أو كبار السنّ يُصابون أيضاً بالعدوى، لكن تظهر عليهم أعراض مثل "الرشح"، بينما من الضروريّ في حالات الأطفال، تلقّي العلاج والأدويّة اللازمة بسرعة للشفاء منه، علماً أنّه يظلّ في جسم الطفل لحوالى أسبوع.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
فيروس "القيء الشتوي".. تحذير من متحور شديد العدوى!
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إسرائيل تبلغ عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة شمال البلاد
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة أوديسا
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: وفاة طفلين بسبب البرد الشديد ما يرفع إلى 6 إجمالي وفيات الأطفال منذ بداية فصل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

رادار لبنان24

الفيروس

العلا

الطف

فيرو

زادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23
Lebanon24
11:31 | 2026-01-23
Lebanon24
11:19 | 2026-01-23
Lebanon24
11:07 | 2026-01-23
Lebanon24
11:04 | 2026-01-23
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24