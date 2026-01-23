شحادة التقي وفد جمعيات المودعين لبحث ملاحظات قانون الفجوة المالية

استقبل وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور السفير الأميركي ميشال .



وخلال اللقاء، تم البحث في مشاريع وزارة التكنولوجيا ومجالات التعاون المشترك، مع تأكيد شحادة "أهمية المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الوزارة في المرحلة المقبلة".



كما استقبل شحادة الوزير السابق ممثلا "لقاء جمعيات المودعين"، على رأس وفد ضم: سعيد زويهد ممثل رابطة تضامن المودعين، ريشار ممثل جمعية المودعين الفرنسين اللبانيين، وخليل وموسى أغاسي ممثلا جمعية صرخة المودعين، وشربل مكرزل ممثل اتحاد المودعين. وعرض الوفد ملاحظاته على مشروع قانون المالية.



وكذلك، استقبل الوزير غازي وكريم لحود من بلدة ، لمتابعة الملفات العالقة المتعلقة بوزارة المهجرين.

