تجّار لبنان الشمالي يؤيدون مواقف رئيس الجمهورية

اعلنت جمعية تجّار ، برئاسة ، "تأييدها الكامل لمواقف فخامة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن"، واكدت "وقوفها إلى جانب الرئاسة الأولى كضمانة للدستور ووحدة اللبنانيين".



كما دانت الجمعية "أي تطاول أو إساءة تطال مقام رئاسة الجمهورية"، معتبرةً أن "المسّ بهذا الموقع هو مسّ بكل اللبنانيين وبهيبة الدولة ومؤسساتها"، ودعت إلى "تحصين الخطاب الوطني بالـمسؤولية والاحترام الكامل للمقامات الدستورية".

