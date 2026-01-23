تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أثناء توقيفه.. هكذا لقي مطلوب خطير حتفه (صورة)

Lebanon 24
23-01-2026 | 11:04
A-
A+
أثناء توقيفه.. هكذا لقي مطلوب خطير حتفه (صورة)
أثناء توقيفه.. هكذا لقي مطلوب خطير حتفه (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي: 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها، وأثناء قيام دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بمداهمة شخص مطلوب بجرم ترويج مخدرات في محيط مخيم برج البراجنة يستقلّ درّاجة آليّة، أقدم على إطلاق النار من مسدس حربي بشكل عشوائي باتجاه القوة، فردّت العناصر بالمثل. وأصيب من جرّاء ذلك مُطلق النار، حيث نقل إلى أحد المستشفيات للعلاج، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة. وتبيّن أنه يُدعى
م. ق. (مواليد عام 2007، سوري)
بتفتيشه، تم العثور على ما يلي
/15/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف مختومًا، متوسط الحجم، وكيس واحد مفتوح
/8/ أكياس من الـ “ماريجوانا” صغيرة الحجم، مختومة
/8/ أكياس بداخلها “ماريجوانا” كبيرة الحجم، مختومة
/4/ أكياس بداخلها أقراص ملوّنة من مادة الفراولة مختومة
كيس شفاف ملفوف مختوم بداخله قطع سانيتا
/4/ طبات كبيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بكيس شفاف
/22/ طبة صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بكيس شفاف
/3/ علب ترامال تحتوي عشرين كبسولة
/3/ علب ترامال بداخل كلّ منها ثلاثون كبسولة
/5/ زجاجات تحتوي “الكانكيمو”
/7/ زجاجات كيتامين لون أبيض
/9/ زجاجات بداخلها مادة كيتامين لون أحمر
هاتف خلوي، ومسدس مع ممشط فارغ، وطلقتين صالحتين، وستة مظاريف
مبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة، والدولار الأميركي
تمّ تسليمه مع الدرّاجة والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص














 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. توقيف مطلوب خطير في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية سابق في لبنان لقى حتفه.. سقط من الطابق الرابع
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروّج مخدّرات خطير في بيروت… مطلوب بست مذكرات قضائية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم برج البراجنة

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

برج البراجنة

جبل لبنان

البراجنة

مخيم برج

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-01-23
Lebanon24
14:45 | 2026-01-23
Lebanon24
14:39 | 2026-01-23
Lebanon24
13:55 | 2026-01-23
Lebanon24
13:54 | 2026-01-23
Lebanon24
13:25 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24