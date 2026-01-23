تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-4
o
بشري
8
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اتحاد النقابات السياحية ثمّن تعميم وزيرة السياحة: قرار سيادي يحمي المواطن والقطاع
Lebanon 24
23-01-2026
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ثمّن
الاتحاد اللبناني
للنقابات السياحية عالياً التعميم الصادر عن وزيرة السياحة لورا
الخازن
لحود
، القاضي بالعودة إلى تسعير
الخدمات السياحية
بالليرة
اللبنانية
، ومنح المستهلك حق الخيار في الدفع بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن هذا القرار "يشكل خطوة وطنية شجاعة في مسار تصحيح الخلل الذي أصاب القطاع السياحي خلال سنوات الأزمة، ويعيد الاعتبار للعملة الوطنية ولدور الدولة الرقابي في حماية المواطن ومنع الاستغلال والفوضى التسعيرية".
كذلك، رأى أن هذا القرار هو "فعل مقاوم اقتصاديا في وجه محاولات ضرب السيادة النقدية للبنان، وتحويل السوق إلى رهينة الدولار والاحتكار، على حساب قدرة المواطنين وكرامتهم وحقهم بالوصول إلى الخدمات السياحية بعدالة وشفافية".
وثمن الاتحاد "تشديد الوزارة على الرقابة والإفصاح اليومي عن سعر الصرف، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الثقة بين المؤسسات السياحية والمرتادين، وحماية سمعة السياحة اللبنانية داخليا وخارجيا"، مؤكداً دعمه "الكامل في تنفيذ هذا التعميم"، داعيا "جميع المؤسسات إلى الالتزام بروحه الوطنية، والتعامل مع القرار كجزء من معركة إنقاذ الاقتصاد السياحي، لا كعبء إداري".
وشدد على أن "مقاومة الانهيار تبدأ من القرارات السيادية الجريئة، وأن هذا القرار يشكل نموذجا يحتذى في حماية المواطن، وصون العملة الوطنية، وإعادة التوازن إلى القطاع السياحي اللبناني".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة أصحاب الفنادق تبحث مع وزيرة السياحة متطلبات القطاع
Lebanon 24
نقابة أصحاب الفنادق تبحث مع وزيرة السياحة متطلبات القطاع
23/01/2026 21:54:24
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال
Lebanon 24
وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال
23/01/2026 21:54:24
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة السياحة التقت وفداً من المجلس الوطني للإنماء السياحي
Lebanon 24
وزيرة السياحة التقت وفداً من المجلس الوطني للإنماء السياحي
23/01/2026 21:54:24
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري
Lebanon 24
معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري
23/01/2026 21:54:24
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
اتحاد النقابات السياحية
الاتحاد اللبناني
الخدمات السياحية
اتحاد النقابات
اللبنانية
الدولة ال
الخازن
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الوطنيين الأحرار يعلن دعمه الكامل للرئيس عون
Lebanon 24
حزب الوطنيين الأحرار يعلن دعمه الكامل للرئيس عون
14:50 | 2026-01-23
23/01/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة
Lebanon 24
عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة
14:45 | 2026-01-23
23/01/2026 02:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟
14:39 | 2026-01-23
23/01/2026 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "فلول النظام" في لبنان.. معلومات وتحقيقات
Lebanon 24
جديد "فلول النظام" في لبنان.. معلومات وتحقيقات
13:55 | 2026-01-23
23/01/2026 01:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجيري: التضييق على الإعلاميين إنزلاق خطير
Lebanon 24
الحجيري: التضييق على الإعلاميين إنزلاق خطير
13:54 | 2026-01-23
23/01/2026 01:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
05:28 | 2026-01-23
23/01/2026 05:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:50 | 2026-01-23
حزب الوطنيين الأحرار يعلن دعمه الكامل للرئيس عون
14:45 | 2026-01-23
عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة
14:39 | 2026-01-23
ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟
13:55 | 2026-01-23
جديد "فلول النظام" في لبنان.. معلومات وتحقيقات
13:54 | 2026-01-23
الحجيري: التضييق على الإعلاميين إنزلاق خطير
13:25 | 2026-01-23
خطوط بين بعبدا و "حزب الله".. لقاء "مرتقب" قريباً
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 21:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24