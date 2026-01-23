تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اتحاد النقابات السياحية ثمّن تعميم وزيرة السياحة: قرار سيادي يحمي المواطن والقطاع

Lebanon 24
23-01-2026 | 11:19
اتحاد النقابات السياحية ثمّن تعميم وزيرة السياحة: قرار سيادي يحمي المواطن والقطاع
ثمّن الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية عالياً التعميم الصادر عن وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، القاضي بالعودة إلى تسعير الخدمات السياحية بالليرة اللبنانية، ومنح المستهلك حق الخيار في الدفع بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي.


وأكد الاتحاد في بيان، أن هذا القرار "يشكل خطوة وطنية شجاعة في مسار تصحيح الخلل الذي أصاب القطاع السياحي خلال سنوات الأزمة، ويعيد الاعتبار للعملة الوطنية ولدور الدولة الرقابي في حماية المواطن ومنع الاستغلال والفوضى التسعيرية".


كذلك، رأى أن هذا القرار هو "فعل مقاوم اقتصاديا في وجه محاولات ضرب السيادة النقدية للبنان، وتحويل السوق إلى رهينة الدولار والاحتكار، على حساب قدرة المواطنين وكرامتهم وحقهم بالوصول إلى الخدمات السياحية بعدالة وشفافية".


وثمن الاتحاد "تشديد الوزارة على الرقابة والإفصاح اليومي عن سعر الصرف، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الثقة بين المؤسسات السياحية والمرتادين، وحماية سمعة السياحة اللبنانية داخليا وخارجيا"، مؤكداً دعمه "الكامل في تنفيذ هذا التعميم"، داعيا "جميع المؤسسات إلى الالتزام بروحه الوطنية، والتعامل مع القرار كجزء من معركة إنقاذ الاقتصاد السياحي، لا كعبء إداري".


وشدد على أن "مقاومة الانهيار تبدأ من القرارات السيادية الجريئة، وأن هذا القرار يشكل نموذجا يحتذى في حماية المواطن، وصون العملة الوطنية، وإعادة التوازن إلى القطاع السياحي اللبناني".

مواضيع ذات صلة
نقابة أصحاب الفنادق تبحث مع وزيرة السياحة متطلبات القطاع
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة التقت وفداً من المجلس الوطني للإنماء السياحي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 21:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اتحاد النقابات السياحية

الاتحاد اللبناني

الخدمات السياحية

اتحاد النقابات

اللبنانية

الدولة ال

الخازن

التزام

