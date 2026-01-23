تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

Lebanon 24
23-01-2026 | 11:52
رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك photos 0
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مكتبه مساء اليوم، سفير مملكة بلجيكا لدى لبنان آرنوت باولز، حيث جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيّما في المجالات المرتبطة بقطاعي النقل والبنى التحتية.
 
 
كذلك، تم تبادل وجهات النظرحول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظلّ العلاقات المتينة بين البلدين، واهمية توسيع آفاق التعاون مع بلجيكا والاستفادة من خبراتها، ولا سيّما في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
