رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، ، في مكتبه مساء اليوم، سفير مملكة لدى آرنوت باولز، حيث جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيّما في المجالات المرتبطة بقطاعي النقل والبنى التحتية.



كذلك، تم تبادل وجهات النظرحول عدد من ذات الاهتمام المشترك، في ظلّ العلاقات المتينة بين البلدين، واهمية توسيع التعاون مع بلجيكا والاستفادة من خبراتها، ولا سيّما في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.