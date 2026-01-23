تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توضيح من وزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-01-2026 | 12:30
توضيح من وزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه
توضيح من وزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه photos 0
أكدت وزارة السياحة في بيان، أنها "تقف دائماً إلى جانب أصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية"، مشددة على أنها "لا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي".
 
 
وأوضحت أن "المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ 2 حزيران 2022، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي، هو ان التعميم رقم 1 تاريخ 22 كانون الثاني 2026 الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ حماية المستهلك".
 
 
اضافت: "أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار "العلم والخبر"، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم "علم وخبر" وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم".
 
 
وختمت: "إن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح".
