Najib Mikati
لبنان

سلام: لبنان يواجه خطر "القائمة السوداء" وصندوق النقد طلب تعديل "خطة الإنقاذ"

Lebanon 24
23-01-2026 | 12:46
سلام: لبنان يواجه خطر القائمة السوداء وصندوق النقد طلب تعديل خطة الإنقاذ
قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّ "صندوق النقد الدولي طلب إدخال تعديلات على مشروع قانون للإنقاذ المالي يهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها على الإطلاق وإتاحة الفرصة للمودعين للوصول إلى مدخراتهم المجمدة منذ 6 سنوات".
 

وفي حديث عبر وكالة "رويترز"، أوضح سلام أنَّ "صندوق النقد الدولي يرغب في قواعد أكثر وضوحاً بشأن التسلسل الهرمي للمطالبات، وهو عنصر أساسي في مشروع القانون".


وأوضح سلام "أرادوا أن يكون التسلسل الهرمي للمطالبات أكثر وضوحًا. والمحادثات كلها إيجابية".


وشدد سلام على أن لبنان لا يزال يسعى للحصول على برنامج صندوق النقد الدولي الذي طال تأجيله، لكنه حذر من أن الوقت يمر بسرعة لأن الدولة وُضعت بالفعل على "قائمة رمادية" مالية وتواجه خطر الإدراج على "القائمة السوداء" إذا تعثرت الإصلاحات أكثر من ذلك.
 

وقال: "نريد برنامجاً لصندوق النقد الدولي ونريد مواصلة مناقشاتنا حتى نحقق ذلك. الضغط الدولي حقيقي، وكلما تأخرنا أكثر يزداد تبخر أموال الناس".

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

القائمة السوداء

النقد الدولي

الضغط الدولي

رنا ❗️

رويترز

