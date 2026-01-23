تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في هذه المنطقة.. إقفال مستوصف بالشمع الأحمر (صور)

Lebanon 24
23-01-2026 | 12:41
في هذه المنطقة.. إقفال مستوصف بالشمع الأحمر (صور)
في هذه المنطقة.. إقفال مستوصف بالشمع الأحمر (صور) photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

تواصل المديرية العامة لأمن الدولة عملها في إطار حماية السلامة العامة وقمع المخالفات المتعلقة بالصحة، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب المنيةالضنية، بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٦، مستوصفاً طبيا غير مرخّصا في محلة المنية، وتم توقيف كل من المدعو (ع. ف.) يعمل بصفة طبيب أسنان والمدعوة (ت. س.) تعمل بصفة قابلة قانونية وكلاهما من الجنسية السورية ويمارسان الطب بصورة غير شرعية. تم ضبط كمية من الأدوية المهرّبة، بعضها منتهي الصلاحية، إضافةً إلى أكياس مصل وخيوط تُستخدم لتقطيب الجروح ومعدّات طبية مختلفة.
وعلى إثر ذلك، تمّ إقفال المستوصف بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناءً على إشارة القضاء المختص.

















 
