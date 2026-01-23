تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
9
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في هذه المنطقة.. إقفال مستوصف بالشمع الأحمر (صور)
Lebanon 24
23-01-2026
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
تواصل
المديرية العامة
لأمن الدولة عملها في إطار حماية السلامة العامة وقمع المخالفات المتعلقة بالصحة، داهمت دورية من مديرية
الشمال
الإقليمية – مكتب
المنية
–
الضنية
، بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٦، مستوصفاً طبيا غير مرخّصا في محلة المنية، وتم توقيف كل من المدعو (ع. ف.) يعمل بصفة طبيب أسنان والمدعوة (ت. س.) تعمل بصفة قابلة قانونية وكلاهما من الجنسية
السورية
ويمارسان الطب بصورة غير شرعية. تم ضبط كمية من الأدوية المهرّبة، بعضها منتهي الصلاحية، إضافةً إلى أكياس مصل وخيوط تُستخدم لتقطيب الجروح ومعدّات طبية مختلفة.
وعلى إثر ذلك، تمّ إقفال المستوصف بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضبط مواد غذائيّة منتهية الصلاحيّة.. وإقفال محل بالشمع الأحمر (فيديو)
Lebanon 24
ضبط مواد غذائيّة منتهية الصلاحيّة.. وإقفال محل بالشمع الأحمر (فيديو)
24/01/2026 04:04:05
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أُقفل بالشمع الأحمر.. معمل لتوضيب وتقطيع البطاطا غير مطابق للشروط الصحية
Lebanon 24
أُقفل بالشمع الأحمر.. معمل لتوضيب وتقطيع البطاطا غير مطابق للشروط الصحية
24/01/2026 04:04:05
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مخالفة الشروط الصحية.. إقفال باتيسري في هذه المنطقة (صور)
Lebanon 24
بسبب مخالفة الشروط الصحية.. إقفال باتيسري في هذه المنطقة (صور)
24/01/2026 04:04:05
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
24/01/2026 04:04:05
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لأمن الدولة
المديرية العامة
الشمع الأحمر
قسم الإعلام
أمن الدولة
السورية
الضنية
المنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنهيار مبنى سكني في القبّة
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
20:56 | 2026-01-23
23/01/2026 08:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية ألقت عبوة متفجّرة في ميس الجبل
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية ألقت عبوة متفجّرة في ميس الجبل
18:19 | 2026-01-23
23/01/2026 06:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تم إخلاء سكانه.. صور لمبنى مهدد بالسقوط في طرابلس
Lebanon 24
تم إخلاء سكانه.. صور لمبنى مهدد بالسقوط في طرابلس
16:56 | 2026-01-23
23/01/2026 04:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح
Lebanon 24
نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:56 | 2026-01-23
إنهيار مبنى سكني في القبّة
18:19 | 2026-01-23
مسيَّرة إسرائيلية ألقت عبوة متفجّرة في ميس الجبل
16:56 | 2026-01-23
تم إخلاء سكانه.. صور لمبنى مهدد بالسقوط في طرابلس
16:42 | 2026-01-23
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح
16:40 | 2026-01-23
في لبنان.. مجهول يسرق "مليار ليرة" من منزل سوريّ
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
24/01/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24