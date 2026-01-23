في هذه المنطقة.. إقفال مستوصف بالشمع الأحمر (صور)

تواصل لأمن الدولة عملها في إطار حماية السلامة العامة وقمع المخالفات المتعلقة بالصحة، داهمت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب – ، بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٦، مستوصفاً طبيا غير مرخّصا في محلة المنية، وتم توقيف كل من المدعو (ع. ف.) يعمل بصفة طبيب أسنان والمدعوة (ت. س.) تعمل بصفة قابلة قانونية وكلاهما من الجنسية ويمارسان الطب بصورة غير شرعية. تم ضبط كمية من الأدوية المهرّبة، بعضها منتهي الصلاحية، إضافةً إلى أكياس مصل وخيوط تُستخدم لتقطيب الجروح ومعدّات طبية مختلفة.وعلى إثر ذلك، تمّ إقفال المستوصف بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناءً على إشارة المختص.