15
o
بيروت
9
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
سلام يجتمع مع ماكرون.. تفاصيل اللقاء وهذا ما تم إعلانه بشأن لبنان
Lebanon 24
23-01-2026
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام يرافقه سفير
لبنان
في
باريس
ربيع الشاعر اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دام ساعة في قصر الإليزيه تخلله خلوة بين الرئيسين.
وتناولت المحادثات أبرز المواضيع المشتركة بين البلدين لا سيما التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار المقبل وسبل إنجاحه، وشدد الطرفان على أهمية الإنجاز الذي حققه
الجيش اللبناني
في بسط سلطته وحيدًا على منطقة جنوب الليطاني.
وكذلك ثمّن الجانبان الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم" وأعربا عن تمسكهما بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني من العام 2024.
وبهذا الصدد، شدد سلام على ضرورة وقف خروقات
إسرائيل
للسيادة
اللبنانية
وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها.
ومن جهة أخرى أكّد الرئيس سلام للرئيس الفرنسي
التزام
حكومته استكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها الجيش في أيلول الماضي، وأن أي رهان على عكس ذلك من أي جهة هو كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي.
في موازاة ذلك، شكر الرئيس سلام الرئيس الفرنسي على الدعم الكبير الذي تقدمه
فرنسا
للبنان على كافة الأصعدة، وشدد على ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها والتي لفرنسا دور محوري في صياغته لكونها صاحبة القلم بهذا الشأن في
مجلس الأمن
.
من جهته
، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة الرئيس سلام، وشدد على أهمية إقرار قانون الفجوة المالية بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة بما يؤدي إلى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي
وإقامة مؤتمر في باريس لدعم إعادة التعافي والإعمار في لبنان.
صندوق النقد الدولي
رئيس مجلس الوزراء
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء
مجلس الأمن
اللبنانية
إسرائيل
من جهته
تابع
