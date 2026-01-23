سلام يجتمع مع ماكرون.. تفاصيل اللقاء وهذا ما تم إعلانه بشأن لبنان

عقد نواف سلام يرافقه سفير في ربيع الشاعر اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دام ساعة في قصر الإليزيه تخلله خلوة بين الرئيسين.

وتناولت المحادثات أبرز المواضيع المشتركة بين البلدين لا سيما التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار المقبل وسبل إنجاحه، وشدد الطرفان على أهمية الإنجاز الذي حققه في بسط سلطته وحيدًا على منطقة جنوب الليطاني.



وكذلك ثمّن الجانبان الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم" وأعربا عن تمسكهما بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني من العام 2024.



وبهذا الصدد، شدد سلام على ضرورة وقف خروقات للسيادة وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها.



ومن جهة أخرى أكّد الرئيس سلام للرئيس الفرنسي حكومته استكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها الجيش في أيلول الماضي، وأن أي رهان على عكس ذلك من أي جهة هو كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي.



في موازاة ذلك، شكر الرئيس سلام الرئيس الفرنسي على الدعم الكبير الذي تقدمه للبنان على كافة الأصعدة، وشدد على ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها والتي لفرنسا دور محوري في صياغته لكونها صاحبة القلم بهذا الشأن في .



، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة الرئيس سلام، وشدد على أهمية إقرار قانون الفجوة المالية بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة بما يؤدي إلى اتفاق مع وإقامة مؤتمر في باريس لدعم إعادة التعافي والإعمار في لبنان.