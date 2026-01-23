تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 14:39
ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟
ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟ photos 0
لا تزال قضية التطاول على رئيس الجمهورية تتفاعل في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية. وقد أعادت مصادر قانونية التذكير عبر "لبنان٢٤" بأن قانون العقوبات يجرّم أي إساءة موجّهة إلى موقع الرئاسة الأولى، سواء بالكلام أو بالكتابة، ويعاقب مرتكبيها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ويهدف هذا التشدد إلى صون هيبة الرئاسة ومنع أي محاولة للنيل من مقامها الدستوري.  
 وفي المقابل، يطرح النقاش إشكالية التوفيق بين حماية الموقع الرئاسي وحرية الرأي، حيث يبقى القضاء المرجع الوحيد المخوّل بتحديد ما إذا كان الكلام يدخل في إطار النقد المشروع أو يشكّل جرماً جزائياً يستوجب الملاحقة.
