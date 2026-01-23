ماذا يقول القانون عن التطاول على رئيس الجمهورية؟

لا تزال قضية التطاول على رئيس الجمهورية تتفاعل في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية. وقد أعادت مصادر قانونية التذكير عبر "لبنان٢٤" بأن يجرّم أي إساءة موجّهة إلى موقع الرئاسة الأولى، سواء بالكلام أو بالكتابة، ويعاقب مرتكبيها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ويهدف هذا التشدد إلى صون هيبة الرئاسة ومنع أي محاولة للنيل من مقامها الدستوري.

وفي المقابل، يطرح إشكالية التوفيق بين حماية الموقع الرئاسي وحرية الرأي، حيث يبقى المرجع الوحيد المخوّل بتحديد ما إذا كان الكلام يدخل في إطار النقد المشروع أو يشكّل جرماً جزائياً يستوجب الملاحقة.

Advertisement