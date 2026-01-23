تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:45
عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة
عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة photos 0
كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر منصة "إكس": "من ديربلا الحبيبة، الكورانية عقاريا والبترونية إداريا، شرفني زيارة مبنى بلديتها بدعوة من رئيسها جورج سمور وأعضاء مجلسها الكريم ومختار البلدة، بحضور رئيس بلدية حردين البترونية والمختار السابق لبلدة زغرتا المتاولة الكورانية.

تفقدنا المبنى المزعم تأهيله لإستحداث مستوصف ليخدم أهالي هذه المنطقة. كما وقمنا بجولة ميدانية على الطريق التي تربط ديربلا بحردين وزغرتا المتاولة التي تفتقر إلى الإضاءة الليلية مما يهدد سلامة وأمن السالكين على هذا الشريان الحيوي والسياحي في آن معا. بناء عليه، سنقوم بدعم إنشاء وتأهيل المستوصف، كما وسنبادر بإضاءة الطريق المذكور. 

 

