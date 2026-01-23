عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة

كتب النائب ، عبر منصة "إكس": "من ديربلا الحبيبة، الكورانية عقاريا والبترونية إداريا، شرفني زيارة مبنى بلديتها بدعوة من رئيسها سمور وأعضاء مجلسها ومختار البلدة، بحضور رئيس بلدية حردين البترونية والمختار السابق لبلدة المتاولة الكورانية.

تفقدنا المبنى المزعم تأهيله لإستحداث مستوصف ليخدم أهالي هذه المنطقة. كما وقمنا بجولة ميدانية التي تربط ديربلا بحردين وزغرتا المتاولة التي تفتقر إلى الإضاءة الليلية مما يهدد سلامة وأمن السالكين على هذا الشريان الحيوي والسياحي في آن معا. بناء عليه، سنقوم بدعم إنشاء وتأهيل المستوصف، كما وسنبادر بإضاءة الطريق المذكور.