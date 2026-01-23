مسيَّرة إسرائيلية ألقت عبوة متفجّرة في ميس الجبل

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية عبوة متفجّرة في محيط الحي الغربي(محيط القندولي) في مدينة . وقد أدّت العبوة إلى تضرّر نوافذ عدد من المنازل.

وأفادت المعلومات أن أحد المنازل المستهدفة دُمّر خلال الحرب وأعيد بناؤه.

Advertisement