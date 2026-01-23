أهالي الديمان والبطريركية المارونية: تسوية تنهي مشكلة عقارية مزمنة

توصل أهالي الديمان والبطريركية إلى حل لسوء التفاهم العقاري الذي نشأ بينهم منذ أشهر، وقد نجحت الاتصالات أخيرًا في التوصل الى تسوية كل المشاكل بما يحفظ حق الأهالي الذين أعلنوا مرارًا وقوفهم إلى جانب البطريركية المارونية التي تخوض معركة كبرى لانقاذ .

ويكشف بيان الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا تفاصيل الاتفاق:



"عطفاً على البيان الموجّه بتاريخ 2025/12/22، المتعلّق بتحديد الأراضي التي باستلام الشركاء وتلك التي باستلام البطريركية مباشرة، يوضح الخوري طوني الأغا، الوكيل البطريركي ما يلي:

1. انّ هدف عمليّة تحديد الأراضي هو تنظيميّ لتجنبّ أي تداخل محتمل في اشغال الأراضي بين الشركاء أنفسهم أو بينهم وبين البطريركية. كما أنّ لهذه العملية هدفاً تشجيعياً لحثّ الشركاء على عدم اهمال الأراضي التي باستلامهم، بدون أي تغيير قانوني في طبيعة علاقتهم مع البطريركية.

2. تجاوباً مع رغبة الأهالي، وتحمساً بالأوضاع الاقتصادية تمدد مهلة السنة لتحديد الأراضي وتنظيم حقوق استثمارها من قبل الشركاء، المبتدئة في 01-01-2026، لمدة سنتين، وتنتهي في 31-12-2027.

3. عدم استبدال الشراكة الزراعية القائمة عرفاً بين البطريركية المارونية والأهالي بأي مستند قانوني جديد إلا في حال التملّك.

4. حفظ حق كل شريك باستثمار الأرض الزراعية التي باستلامه ضمن المهلة المذكورة، دون موجب تقديم أي طلب الا تطبيقاً للقوانين المرعية الاجراء.

5. عدم تأجير الأراضي الزراعية الداخلة في الشراكة مهما كانت محتوياتها الا بعد انقضاء المهلة الزمنية المذكورة، وعدم قيام الشريك باستثمارها.

6. ان الإدارة البطريركية تدعو أبناءها الى استثمار الأراضي التي باستلامهم مباشرة، تعزيزاً لمواردهم المعيشية التي تسهم في ترسيخهم في قريتهم حاضراً ومستقبلاً. وتتابع البطريركية سعيها الى تعزيز البنى التحتية للقطاع الزراعي لدعم مبادرات الأهالي، بخاصة في مجالات الريّ وتطوير الإمكانيات المائية.

7. كما تتابع، بتوجيه غبطة البطريرك الكردينال ، وبجهود سيادة المطران جوزف نفاع، رئيس المجلس الاقتصادي، ومعاونيه من ، تحقيق:

- تمليك الشركاء البيوت ومحيطها عملاً بمبادرة سنة 1986، والعمل على تطوير هذه المبادرة.

- تعديل المخطط التوجيهي الذي يعيق فرز الأراضي للتمليك.

- بلورة صيغة تحفظ استمرارية الأهالي المزارعين وأبنائهم في استثمار الأراضي الزراعية التي باستلامهم".(نداء الوطن)

