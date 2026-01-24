لقاء وطني موسّع لقطاع تربية النحل في الشوف برعاية وزير الزراعة

برعاية وحضور الدكتور نزار هاني، وبدعوة من الجمعية التعاونية لمربي النحل ، وبالتعاون مع المركز الزراعي في دير القمر واتحاد بلديات السويجاني، عُقد لقاء وطني موسّع لقطاع تربية النحل، بحضور ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نورا أورابح، ورؤساء اتحادات بلديات الشوف السويجاني والعرقوب، ورؤساء بلديات، ومستشاري وزير الزراعة، وأعضاء اللجنة الوطنية لقطاع النحل، إلى جانب مؤسسات تُعنى بقطاع النحل، ومقدّمي الخدمات النحلية، وفريق عمل .



وشارك في اللقاء ممثلو الجهات المانحة، والمؤسسات الشريكة، والجهات الرسمية، وأصحاب المصلحة الأساسيون في قطاع تربية النحل، حيث تخلله تنظيم طاولة عمل تشاركية هدفت إلى تعزيز التنسيق العملي بين مختلف الشركاء، وبناء آليات تعاون مؤسسية، والتوصل إلى مخرجات عملية واضحة وقابلة للتنفيذ، تشكّل قاعدة لتطوير القطاع على أسس مستدامة.



وتضمّن اللقاء عرضًا مفصّلًا للمشاريع الحالية والمخطط لها من قبل الجمعية التعاونية لمربي النحل، تلاه عدد من المداخلات من الجهات المانحة والمؤسسات الشريكة، كما أعلنت عدة مؤسسات عن إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز قدرات النحالين، وتطوير قطاع النحل تقنيًا وإنتاجيًا وتسويقيًا، مع إبراز الدور البيئي الحيوي للنحل في حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز التوازن الإيكولوجي والأمن الغذائي.



وفي كلمته، أكّد وزير الزراعة " أهمية سلاسل الإنتاج الزراعي المتكاملة، وفي مقدّمها قطاع تربية النحل، مشددًا على ضرورة تنظيم هذا القطاع ضمن إطار مؤسسي وتشريعي واضح، ودعمه بشكل ممنهج ليصبح قطاعًا إنتاجيًا استراتيجيًا ذا أولوية وطنية، لما يحمله من قيمة اقتصادية وبيئية وتنموية مباشرة، ودور أساسي في دعم المجتمعات الريفية وتعزيز التنمية المحلية".



كما شهد اللقاء نقاشًا موسّعًا بين الجهات الرسمية وأصحاب العلاقة حول التحديات البنيوية التي تواجه القطاع، ولا سيما على صعيد التنظيم، والدعم الفني، والتسويق، وحماية الإنتاج، إضافة إلى الفرص المتاحة لتطويره، مع التأكيد على أهمية بناء مسارات تعاون مستقبلية مستدامة بين القطاعين العام والخاص والجهات الدولية، بما يضمن نمو القطاع واستقراره وتعزيز مساهمته في .



وكان قد سبق هذا اللقاء ندوة إرشادية متخصصة لمربي النحلقدّمها الدكتور شادي حصري، تناولت محاور علمية وتقنية في تربية النحل، وإدارة الخلايا، وجودة الإنتاج، والوقاية من الأمراض، بما يسهم في رفع المستوى المهني للنحالين، وترسيخ أسس علمية مستدامة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

