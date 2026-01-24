ملف الموقوفين الى الحل

تفيد مصادر رسمية مطلعة بأن النقاشات المطوّلة الجارية بين الجانبين اللبناني والسوري لحسم ملف الموقوفين السوريين في سجّلت تقدماً جدياً في الساعات الأخيرة.

وبحسب هذه المصادر، فإن الحلول المطروحة لم تعد تقتصر على الموقوفين المحكومين، بل باتت تشمل أيضاً الموقوفين الذين لم تُستكمل محاكماتهم بعد، أو الذين ما زالت ملفاتهم عالقة لأسباب إجرائية أو قضائية.

وتشير المعلومات إلى أن بعض الاعتبارات الأمنية والقانونية لا تزال موضع تفاوض بين الطرفين، في ظل ضغوط أميركية واضحة دُفعت باتجاه تسريع معالجة هذا الملف الحساس وإنهائه ضمن تسوية شاملة.



