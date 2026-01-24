تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد انهيار مبنى في طرابلس.. بيان للدفاع المدني

Lebanon 24
24-01-2026 | 02:27
بعد انهيار مبنى في طرابلس.. بيان للدفاع المدني
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنه وقرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في منطقة القبةشارع الجديد في مدينة طرابلس، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت أنقاضه.
على الأثر، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني في موقع الحادث، وتمكّنت من إنقاذ طفلة جرى نقلها إلى المستشفى، وحالتها مستقرة.
ولا تزال عمليات البحث متواصلة عن باقي أفراد العائلة العالقين تحت الركام، والعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.
وتشدّد المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة إخلاء موقع الانهيار وابتعاد المواطنين عنه، لتمكين العناصر من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، واستخدام الأجهزة المختصة لتحديد أماكن المواطنين المحتجزين تحت الأنقاض، وتسريع عمليات الإنقاذ.
 
المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

دائرة الإعلام

منطقة القبة

شارع الجديد

مديرية ال

طرابلس

القبة

