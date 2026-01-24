بعد انهيار مبنى في طرابلس.. بيان للدفاع المدني

أعلنت والعلاقات العامة في أنه وقرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في – في مدينة ، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت أنقاضه.

على الأثر، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني في موقع الحادث، وتمكّنت من إنقاذ طفلة جرى نقلها إلى المستشفى، وحالتها مستقرة.

ولا تزال عمليات البحث متواصلة عن باقي أفراد العائلة العالقين تحت الركام، والعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.

وتشدّد للدفاع المدني على ضرورة إخلاء موقع الانهيار وابتعاد المواطنين عنه، لتمكين العناصر من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، واستخدام الأجهزة المختصة لتحديد أماكن المواطنين المحتجزين تحت الأنقاض، وتسريع عمليات الإنقاذ.



Advertisement