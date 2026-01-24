تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
Lebanon 24
24-01-2026
|
03:57
تواصل رئيس "
تيار
الكرامة" النائب فيصل كرامي، في اطار متابعته لحادث انهيار المبنى في القبة، مع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الذي يتابع منذ ساعات الصباح الأولى حادث انهيار المبنى في منطقة القبة، والذي اشار خلال الاتصال الى انه طلب من
وزير الداخلية
والبلديات احمد
الحجار
الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولا سيّما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية
طرابلس
العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة.
وناشد كرامي
الرئيس عون
الاسراع في تحويل المبلغ المالي الى الهيئة
العليا
للاغاثة ليصار الى البدء في ترميم اكثر من ١٠٠ مبنى آيل السقوط بشكل عاجل بالتعاون مع بلدية طرابلس.
ووعد الرئيس عون بأنه فور وصول رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام من الخارج سيصار الى تحويل المبلغ المذكور.
