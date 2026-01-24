كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس

تواصل رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي، في اطار متابعته لحادث انهيار المبنى في القبة، مع رئيس الجمهورية الذي يتابع منذ ساعات الصباح الأولى حادث انهيار المبنى في منطقة القبة، والذي اشار خلال الاتصال الى انه طلب من والبلديات احمد الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولا سيّما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة.







وناشد كرامي الاسراع في تحويل المبلغ المالي الى الهيئة للاغاثة ليصار الى البدء في ترميم اكثر من ١٠٠ مبنى آيل السقوط بشكل عاجل بالتعاون مع بلدية طرابلس.







ووعد الرئيس عون بأنه فور وصول رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام من الخارج سيصار الى تحويل المبلغ المذكور.

