تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:16
A-
A+
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استنكرت نقابة المالكين في بيان، "الكارثة المروّعة التي تمثّلت بانهيار مبنى سكني مؤلّف من خمس طبقات في منطقة القبةطرابلس فجر اليوم، وما خلّفته من خطرٍ داهم على أرواح السكان، في مشهدٍ مؤلم يختصر سنوات من الإهمال الرسمي وغياب المعالجة الجديّة لملفّ الأبنية المتداعية". وأملت "بالعثور على مفقودين على قيد الحياة"، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، سائلةً السلامة لجميع المتضرّرين.

وقالت: "هذه الفاجعة ليست حادثًا معزولًا، بل نتيجة متوقّعة لمسارٍ حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا. فقد دقّت نقابة المالكين ناقوس الخطر في بيانات ومراجعات سابقة، محذّرة من أنّ تكبيل قدرة المالكين على ترميم مبانيهم، وحرمانهم لسنوات طويلة من أي زيادات عادلة على بدلات الإيجار، أدّى إلى تدهورٍ خطير في السّلامة الإنشائيّة لآلاف الأبنية في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما في طرابلس والشمال. إنّ تحميل المالكين مسؤوليّة هذا الواقع هو قلبٌ للحقائق، إذ إنّ السياسات والقوانين المجحفة التي منعت الترميم والصيانة، وغياب أيّ خطة رسميّة للدعم أو الإخلاء الوقائي أو لتحرير الإيجارات القديمة بفعل التمديد الطويل الأمد لمدّة ١٢ سنة في الإيجارات السكنية و٨ سنوات في غير السكني، هي التي أوصلتنا إلى هذه الكوارث المتكرّرة. فالأبنية لا تنهار فجأة، بل تُترك لتنهار بفعل الإهمال والتقاعس".

أضاف: "عليه، تطالب نقابة المالكين الدولة والسلطات المعنيّة بتحمّل كامل مسؤوليّاتها، واتخاذ إجراءات فوريّة وجديّة، تشمل إجراء مسح عاجل للأبنية المهدّدة بالانهيار، وتمكين المالكين فورًا من ترميم مبانيهم من دون عوائق قانونيّة أو إداريّة، وإخلاء الأبنية الخطِرة حمايةً للأرواح بدل انتظار وقوع الكارثة، ووقف سياسة تحميل المالك وحده كلفة الانهيار بعد حرمانه من حقوقه لسنوات طويلة، وتفعيل لجان الإيجارات السكنية القديمة وإعطاء المالكين حقوقهم عن إقامة المستأجرين على حسابهم لأكثر من ١٢ سنة ببدلات مجانيّة، كي يتمكّنوا من ترميم المباني، مع العلم أنّ كلفة الترميم يجب أن تكون من خلال التعويض على المالكين عن الفترات السابقة الني حرموا فيها من زيادات على بدلات الإيجار".

وختمت: "إنّ استمرار هذا النهج سيؤدّي حتمًا إلى تكرار المآسي. وما جرى في القبة اليوم قد يتكرّر غدًا في أيّ منطقة أخرى، إذا لم تُتَّخذ قرارات شجاعة تعالج جذور المشكلة، لا نتائجها فقط".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انهيار مبنى في طرابلس.. بيان للدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يتابع تطورات انهيار مبنى في طرابلس: لتكثيف أعمال الإغاثة لإنقاذ السكان
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس.. سلام: لرفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة القبة

سنوات من

الكوارث

طرابلس

رنا ❗️

الطويل

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-01-24
Lebanon24
05:35 | 2026-01-24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-24
Lebanon24
05:24 | 2026-01-24
Lebanon24
05:04 | 2026-01-24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24