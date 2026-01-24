الحجار يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً خلف الجيش والأجهزة الأمنية

دعا والبلديات الى الصمود والوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا الوطنيّ وأجهزتنا الأمنيّة، الذين يبذلون جهوداً جبّارة، ويقدّمونَ تضحيات كبيرة، بالتوازي مع جهودِ الحكومة الدبلوماسية، من أجلِ تحرير الأرض ووقفِ الاعتداءاتِ واستعادةِ الأسرى وبسطِ على كل شبر من أرضِ الوطن.ولفت في كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان: "تعزيز دور المختار/ة في التنمية المحلية والحوكمة الرشيدة"، إلى أن يمُّرُ بمرحلة لعلَّها الأصعب في تاريخه الحديث، لكنّنا عازمون على تخطّيها بما يحفظ للبنان سلامة شعبه وسيادته على أرضِه، ويعيده الى دوره الطليعيّ في المنطقة العربيّة وفي العالم، كما قال.