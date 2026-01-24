تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الامين العام للهيئة العليا للاغاثة: 105 مبان بحاجة الى توجيه انذارات فورية
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:29
تفقد الامين العام للهيئة
العليا
للاغاثة اللواء
بسام نابلسي
، المبنى المنهار واعمال الإغاثة، وقال: "ان المشكلة في مدينة
طرابلس
تشبه كرة اللهب وهي مشكلة مركبة غير بسيطة، فهناك 105 مبان وفق احصاء بلدية طرابلس بحاجة الى توجيه انذارات فورية الى قاطنيها لاخلائها، ونحن نعمل على المستويين تامين المأوى لهم عبر بيوت جاهزة وايضا تامين بدل ايواء الذي ممكن ان يدفع لهم وايجاد الحل ايضا للعائلات".
وتابع: "هناك اجتماع سيعقد في السرايا الحكومية، برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
نهار الاثنين المقبل لوضع مبلغ من المال بتصرف الهيئة للمباشره بعملية التدعيم والامور اللازمه لذلك".
