مستشفى سان شارل: وحدة متخصصة لمرافقة المرضى في إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني

صدر عن إدارة مستشفى سان بيان، جاء فيه: "تقدم وحدة لإعادة التأهيل في مستشفى سان شارل، التابعة لقسم الطب النفسي في مستشفى أوتيل-ديو دو فرانس، برنامج إقامة متوسطة المدة يهدف إلى مرافقة المرضى في مسار إعادة اندماجهم الاجتماعي والمهني.



وتستقبل هذه الوحدة، خصوصًا الأشخاص الذين أنهوا فترة التعافي من الإدمان أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة مستقرة، مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب.

وتتراوح مدة الإقامة في الوحدة بين أربعة واثني عشر أسبوعا، وذلك وفقا لاحتياجات كل مريض، وتعتمد الوحدة نهجا علاجيا متعدد التخصصات، حيث تستكمل المتابعة النفسية بجلسات علاج نفسي فردية وجماعية، ومقابلات عائلية، وعلاج وظيفي، وإعادة تأهيل بدني، إضافة إلى الدعم الاجتماعي والتقييم الطبي الشامل".

وختم البيان ب"التأكيد أن الأمل في الشفاء وإعادة البناء يبقى حاضرًا رغم كل الأزمات".

