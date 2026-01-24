تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كنعان: كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:51
كنعان: كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي
كنعان: كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي photos 0
كتب النائب ابراهيمكنعان عبر "إكس": "كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي وبامكانيات معدومة في طرابلس، على خلفية كارثة انهيار المبنى في القبة، وبرسم من صمت آذانهم في الحكومة على مطالبة هذا الجهاز بموازنة‬⁩، واستغربوا ما قمنا به من نقل اعتمادات في لجنة المال من الاحتياط ومنها للدفاع المدني لتأمين الحد الادنى له للاستمرار في تأدية أنبل المهمات وأشرفها".
لجنة المال

ابراهيم

طرابلس

القبة

كنعان

كاني

دومة

