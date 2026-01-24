وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر

شاركت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في سياق برنامج زيارتها الرسمية إلى ، في أعمال التاسع والثلاثين لفعالية وتحسين المدارس ICSEI 2026، الذي ساهمت في تنظيمه والتعليم العالي في جامعة قطر، بمشاركة أكثر من 500 من القيادات التربوية، وصنّاع السياسات، والباحثين، والممارسين من مختلف دول العالم، تحت شعار «تجاوز الحدود في التعليم: تعزيز بيئات تعلم مبتكرة وشاملة ومستدامة».







وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، أن دولة قطر تؤمن بأن التقدّم في التعليم لا يُقاس بمدى استنساخ النماذج العالمية، بل بقدرة النظام التعليمي على استيعاب أفضل الممارسات الدولية، وإعادة إنتاجها بما يتلاءم مع سياقه المحلي، وقيمه الثقافية، وأولوياته الوطنية، وهو النهج الذي نعتمده في تطوير تعليمنا.







من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التحضيرية المحلية للمؤتمر الدكتورة اسماء الفضالة، إن النسخة الحالية تُعد الأولى التي تُعقد في منطقة ، إضافةً إلى كونها تشهد للمرة الأولى قبول ومشاركة أبحاث علمية باللغة العربية. وأكدت أن استضافة ICSEI في ليست مجرد حدث، بل شراكة علمية نعتز بها، ودليل على أن المنطقة شريك فاعل في صياغة الأسئلة المهمة في التربية والتعليم، لا سيما في عالم سريع التغيّر مليء بالتحديات والفرص.







ويُعد المؤتمر من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في تطوير التعليم وتحسين أداء المدارس والنظم التعليمية، حيث يوفّر منصة عالمية لتبادل الخبرات، ومناقشة التعليمية المعاصرة، واستعراض التجارب الناجحة في مجال فاعلية التعليم .







ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتطوير التعليم، وتعزيز جودة مخرجاته، وتكريس دور البحث العلمي والابتكار في بناء رأس المال ، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

