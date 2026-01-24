تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف

Lebanon 24
24-01-2026 | 05:35
A-
A+
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إفتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مؤتمر "الصوم والصحة" الذي نظمته الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات في فندق فينيسيا، في حضور نقيب الأطباء في بيروت البروفسور بيار شلالا، رئيسة الجمعية الدكتورة هاجر بلوط، ومشاركة أطباء ومحاضرين وباحثين من لبنان وعدد من الدول العربية والخليجية.



وكانت مناسبة تحدث فيها الوزير ناصر الدين عن مشاريع وزارة الصحة العامة والجهود التي تبذلها لتأمين التغطية الإستشفائية والدوائية. وأوضح وزير الصحة العامة أن الحلم الأكبر الذي ينتظره اللبنانيون هو مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي تحول دون تحقيقه الموازنات المالية المحدودة. وعرض الواقع بالأرقام، فأعلن أن لبنان يحتاج إلى مليار دولار لتغطية مرضى وزارة الصحة إستشفائيا بشكل كامل، بحسب دراسات أعدتها لجنة الصحة النيابية، إذ إن عدد اللبنانيين الذين ليس لديهم أي جهة تأمينية أو ضامنة يبلغ حوالى مليون و700 ألف مواطن. وتابع الوزير ناصر الدين أن الدولة أعطت وزارة الصحة العامة لتغطية الإستشفاء 270 مليون دولار، أي ربع القيمة المحددة لتغطية الحاجات بشكل كامل.



أضاف: "أننا لا نريد النظر إلى الجزء الفارغ من الكوب، بل إلى الجزء الملآن، فقد تمكنت الوزارة من الموازنة الموجودة لديها من تأمين تغطية إضافية للإستشفاء حيث تم صرف خمسة أضعاف ما تم صرفه عام 2024 ؛ وبتأكيد من وزير المالية فإن وزارة الصحة العامة هي أكثر وزارة تنفق من موازنتها. وتابع لافتًا إلى أن كل هذا يبقى غير كاف، ولا تزال موازنة وزارة الصحة العامة المخصصة للإستشفاء أقل بحوالى خمسين مليون دولار مما كانت عليه في العام 2019".



وتناول ناصر الدين موضوع الدواء، فلفت إلى حصول نقلة نوعية في هذا المجال تبرز في حصول مرضى الأمراض المستعصية على دوائهم بشكل سريع؛ أضاف أن نسبة الموافقات لم تصل إلى مئة في المئة، ولكن نسبة الرفض لا تتعدى 6 في المئة، مع توسيع كبير في البروتوكولات العلاجية. وتوجه بالشكر لكل العاملين في وزارة الصحة العامة على ما يقومون به من جهد جبار لتوفير الدواء للمرضى.



وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرعاية الصحية الأولية نظرًا لدورها في تأمين التشخيص المبكر للأمراض. وتابع أن الوزارة ستعمل على رصد سقف مالي لمراكز الرعاية، سيكون الأول من نوعه منذ تأسيسها، بمبلغ قدره عشرون مليون دولار، قد يرتفع إلى خمسة وعشرين مليونًا في خلال نقاشات الموازنة. وسيتم توزيع الأسقف بحسب عدد المستفيدين من المراكز ورزم الخدمات التي يتم تقديمها. وأمل أن تتمكن الوزارة من تحقيق الإستقلالية المالية لمراكز الرعاية في نهاية هذا العام، خصوصًا أن دولا مانحة ومنظمات بدأت تنسحب تدريجًا من الدعم الذي كانت تقدمه في ظل التطورات الحاصلة في سوريا والأمل بعودة النازحين إلى بلدهم الأم.



وتمنى أن يكون هذا العام الجديد، ورغم كل ما يشهده لبنان من تحديات كبرى، عام خير على بلدنا الذي نبنيه معًا والذي يجمعنا في بيت واحد لمواجهة وطنية لكل المصائب الصحية وغير الصحية.



بلوط



وكان المؤتمر استهل بالنشيد الوطني، ثم ألقت الدكتورة هاجر بلوط كلمة ترحيبية شكرت فيها لكل من أسهم بالتحضير للمؤتمر العلمي المنعقد، وتمنت أن يكون مثمرًا ويساعد على الإجابة عن كل تساؤلات المرضى المتعلقة بالصوم وارتباطه بالصحة والسكري والبدانة وشهر رمضان المبارك. وأكدت الإلتزام الدائم بالعمل المستمر لمستقبل أكثر صحة وسلامة.



شلالا



ثم تحدث النقيب شلالا فأوضح أن الصوم الذي ارتبط تاريخيًا بالبعد الروحي والديني في مختلف الثقافات، بات اليوم محور اهتمام علمي واسع، بعدما أثبتت الأبحاث الحديثة دوره المهم في تعزيز الصحة الجسدية وتنظيم الوظائف ولا سيما في مجال الغدد الصم. وقال إن موضوع المؤتمر الذي يتمحور حول الصوم والصحة، يكتسب أهمية خاصة في مجتمعاتنا حيث يشكل الصوم جزءًا من نمط الحياة لدى شريحة واسعة من الناس، ما يضع على عاتق الأطباء مسؤولية تقديم إرشادات علمية دقيقة توازن بين الفوائد الصحية للصيام وخصوصية الحالات المرضية وخاصة مرضى السكري واضطرابات الغدد الصم.



وتناول نقيب الأطباء دور النقابة فقال إن دورها لا يمكن أن يتطور ويثمر من دون التعاون مع الوزارات ولا سيما وزارة الصحة العامة، مضيفا أن وجود وزراء زملاء أطباء يعون مصاعب وتحديات المهنة يشكل قيمة مضافة للمرضى وللقطاع الطبي عامة. وأكد أنه يسعى للتوصل إلى نتائج تعود بالخير على الأطباء والقطاع الصحي مع وجود الزميلين وزيري الصحة والعمل المتعاونين إلى أقصى حد، إنما تبقى تأثيرات الوضع الصعب، إذ إن "العين بصيرة واليد قصيرة".



بعد الجلسة الإفتتاحية بدأت أعمال المؤتمر التي ركزت على تأثيرات الصوم على الصحة من نواح مختلفة بدءًا من السكري واضطرابات الغدد الصم إلى البدانة وغير ذلك من الأمراض. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: استعدنا حقنا بالتصويت في منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: نعمل على دمج الذكاء الإصطناعي في الاستراتيجية الأوسع للصحة الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: الذكاء الاصطناعي جزء من استراتيجيتنا الشاملة للصحة الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضنا على الصيغة النهائية التي ستصدر عن مجلس الوزراء اذ يجب التمسك بتحرير الارض واعادة الاسرى
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الدول العربية

وزير المالية

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

النازحين

الخليجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-24
Lebanon24
07:31 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24