داخل مقر حزبي.. حديث عن "نائب تغييري"

شهد مقر أحد الأحزاب الكبرى حديثاً بين مسؤولين حزبيين عن أحد النواب التغييرين، واصفين إياه بأنه "نائب الصدفة الذي فاز بالانتخابات النيابية عام 2022 بالخطأ".



المسؤولون هؤلاء قالوا إن "عودة هذا النائب إلى في انتخابات أيار 2026 قد تكون صعبة نظراً لأن التوازنات والتحالفات قد لا تساهم في ذلك".