مسؤولون في واشنطن: هذا ما يقوم به "حزب الله" في أميركا اللاتينيّة

نقلت وكالة " " عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "لحزب الله وجود دائم في أميركا اللاتينية".

ووفقاً لرويترز، فإن ترى أن جمع للأموال في أميركا اللاتينية "عملية منظمة".

وأضاف المسؤولون: "حزب الله والحرس الثوري ناشطان منذ مدة طويلة في أميركا اللاتينية، والحزب موجود في دول تعتبر حليفة لواشنطن".