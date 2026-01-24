الحريري مُتضامناً مع طرابلس: نتبنى صرخة رئيس بلديتها بأولوية تحويل الأموال اللازمة للمعالجة

أكد لـ" " الوقوف مع "مع وأهلها في مواجهة مأساة انهيار المبنى في وتداعياتها".







وتبنى عبر منصة "أكس" صرخة رئيس بلديتها "بأولوية مسارعة الدولة إلى تحويل الأموال اللازمة للهيئة للاغاثة للبدء بمعالجة قضية الأبنية المهددة بالانهيار، حفاظاً على سلامة وكرامة أهلنا في طرابلس".







وختم: "نسأل الله أن يخفف عن أهل طرابلس هذا البلاء، وأن يحفظ عاصمة من كل مكروه".

