Najib Mikati
الحريري مُتضامناً مع طرابلس: نتبنى صرخة رئيس بلديتها بأولوية تحويل الأموال اللازمة للمعالجة

24-01-2026 | 06:36
الحريري مُتضامناً مع طرابلس: نتبنى صرخة رئيس بلديتها بأولوية تحويل الأموال اللازمة للمعالجة
أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري الوقوف مع "مع طرابلس وأهلها في مواجهة مأساة انهيار المبنى في القبة وتداعياتها".



وتبنى عبر منصة "أكس" صرخة رئيس بلديتها عبد الحميد كريمة "بأولوية مسارعة الدولة إلى تحويل الأموال اللازمة للهيئة العلية للاغاثة للبدء بمعالجة قضية الأبنية المهددة بالانهيار، حفاظاً على سلامة وكرامة أهلنا في طرابلس". 



وختم: "نسأل الله أن يخفف عن أهل طرابلس هذا البلاء، وأن يحفظ عاصمة الشمال من كل مكروه".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24