تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"لفرض السلام بالقوّة"... مصادر تكشف ما يُريده ترامب من لبنان
Lebanon 24
24-01-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسية غربية تحدّثت عن توجه أميركي لإبرام اتفاق أمني شامل بين
لبنان
وإسرائيل، يتجاوز حدود الهدنة المؤقتة التي تمّ التوصل إليها في تشرين الثاني 2024.
وقالت المصادر إن التوجه الأميركي لإبرام اتفاق أمنيّ يعكس سياسة إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في فرض "السلام من خلال القوة".
وأكدت المصادر أن المسعى الأميركي لإبرام الاتفاق الأمني برتبط بأهداف إقليمية أوسع، مثل مواجهة النفوذ
الإيراني
ودعم
إسرائيل
في نزع سلاح الفصائل المسلحة وفي مقدمته سلاح "
حزب الله
".
وتوقعت المصادر نجاح مساعي
واشنطن
بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة، رغم بعض العقبات التي قد تواجهها والمتعلقة برفض
الدولة اللبنانية
فتح قناة مباشرة للمفاوضات مع إسرائيل. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
Lebanon 24
هيغسيث: واشنطن "لن تبقى مكشوفة" والسلام سيفرض بالقوة
24/01/2026 19:23:56
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" لفرض النظام في مينيسوتا
Lebanon 24
ترامب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" لفرض النظام في مينيسوتا
24/01/2026 19:23:56
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
24/01/2026 19:23:56
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سحب السلاح.. مصادر تكشف "موقف سلام"
Lebanon 24
عن سحب السلاح.. مصادر تكشف "موقف سلام"
24/01/2026 19:23:56
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الدولة اللبنانية
دونالد ترامب
اللبنانية
حزب الله
دبلوماسي
الإيراني
إسرائيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
في القبة.. إشكال بين الأهالي وعناصر من الجيش
Lebanon 24
في القبة.. إشكال بين الأهالي وعناصر من الجيش
12:19 | 2026-01-24
24/01/2026 12:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي": العدوان الإسرائيلي على لبنان انتهاك صارخ للسيادة وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
Lebanon 24
"القومي": العدوان الإسرائيلي على لبنان انتهاك صارخ للسيادة وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
12:16 | 2026-01-24
24/01/2026 12:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
برو: نضع إمكاناتنا بخدمة أهلنا في القبة الذين أصبحوا بلا مأوى
Lebanon 24
برو: نضع إمكاناتنا بخدمة أهلنا في القبة الذين أصبحوا بلا مأوى
12:12 | 2026-01-24
24/01/2026 12:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" شيع الشهيد محمد زريق في تول الجنوبية
Lebanon 24
"حزب الله" شيع الشهيد محمد زريق في تول الجنوبية
12:07 | 2026-01-24
24/01/2026 12:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "مبنى طرابلس".. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
جديد حادثة "مبنى طرابلس".. هذه آخر المعلومات
12:02 | 2026-01-24
24/01/2026 12:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمة عن شمال الليطاني.. لماذا يهتمّ "حزب الله" بتلك المنطقة؟
Lebanon 24
معلومات مهمة عن شمال الليطاني.. لماذا يهتمّ "حزب الله" بتلك المنطقة؟
13:00 | 2026-01-23
23/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:19 | 2026-01-24
في القبة.. إشكال بين الأهالي وعناصر من الجيش
12:16 | 2026-01-24
"القومي": العدوان الإسرائيلي على لبنان انتهاك صارخ للسيادة وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
12:12 | 2026-01-24
برو: نضع إمكاناتنا بخدمة أهلنا في القبة الذين أصبحوا بلا مأوى
12:07 | 2026-01-24
"حزب الله" شيع الشهيد محمد زريق في تول الجنوبية
12:02 | 2026-01-24
جديد حادثة "مبنى طرابلس".. هذه آخر المعلومات
11:56 | 2026-01-24
الخير: كلنا ثقة بالقائمقام جان الخولي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 19:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24