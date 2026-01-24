"لفرض السلام بالقوّة"... مصادر تكشف ما يُريده ترامب من لبنان

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسية غربية تحدّثت عن توجه أميركي لإبرام اتفاق أمني شامل بين وإسرائيل، يتجاوز حدود الهدنة المؤقتة التي تمّ التوصل إليها في تشرين الثاني 2024.



وقالت المصادر إن التوجه الأميركي لإبرام اتفاق أمنيّ يعكس سياسة إدارة الرئيس الأميركي في فرض "السلام من خلال القوة".



وأكدت المصادر أن المسعى الأميركي لإبرام الاتفاق الأمني برتبط بأهداف إقليمية أوسع، مثل مواجهة النفوذ ودعم في نزع سلاح الفصائل المسلحة وفي مقدمته سلاح " ".



وتوقعت المصادر نجاح مساعي بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة، رغم بعض العقبات التي قد تواجهها والمتعلقة برفض فتح قناة مباشرة للمفاوضات مع إسرائيل. (ارم نيوز)

