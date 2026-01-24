المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار

أعلن الأرثوذكسي، في بيان، أنه يقف "إلى جانب أهلنا في ، في ظلّ التهديد الدائم وغير المُعلَن الذي يطال سلامة المواطنين، حيث لا أحد يعلم متى قد تقع كارثة جديدة نتيجة انهيار المباني الآيلة للسقوط، وان هذا الخطر لا يقتصر على طرابلس فحسب، بل يطال أيضاً ، نظراً للعدد الكبير من المساكن والأبنية السكنية القديمة التي تشكّل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين".







وطالب رئيس المجلس روبير الأبيض وجميع المعنيين "التحرّك السريع والفوري لإنقاذ المواطنين، ولا سيما أولئك الذين ما زالوا عالقين تحت الركام"، ودعا "الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدّمها الحكومة، وسائر الوزارات المعنية، إضافة إلى البلديات والمحافظات"، إلى "تحمّل مسؤولياتها والتحرّك العاجل لمعالجة هذا الملف قبل وقوع كارثة جديدة".







وشدد على "ضرورة تفعيل دائرة وحدة المخاطر والكوارث وجميع الأجهزة منها الدفاع المدني والإسعاف والإطفاءات"، وقال: "نعرف جيداً بان معرض للخطر الدائم بسبب وجوده على فيلق الزلازل الممدد من مروراً بسوريا ولبنان، لذا نطالب بالبدء فوراً بعملية إحصاء شاملة للمباني المهددة بالانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وصون كرامة اللبنانيين".







وختم مقدما التعازي إلى أهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين.

