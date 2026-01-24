تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح

Lebanon 24
24-01-2026 | 08:08
الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح
الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح photos 0
وصل وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار قرابة الثانية والربع الى مكان المبنى المنهار برفقة رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة. وقال ردا على اسئلة الصحافيين: "أود ان اوضح بداية انني انا شخصيا تربيت في احياء شعبية، والذين يعيشون في هذه المناطق هم مواطنون لبنانيون فئة أولى، مثلهم مثل اي مواطن لبناني".



أضاف: "أنا موجود هنا وكل الاجهزة المعنية موجودة لنكون الى جانب شعبنا وناسنا بغض النظر عما اذا كانت هذه المنطقة شعبية او غير شعبية. هناك حادثة وكارثة مؤسفة حصلت، ومنذ الصباح الباكر مع سعادة المحافظ ومع مدير عام الدفاع المدني ومع رئيس بلدية طرابلس ومع قوى الأمن الداخلي ومع كل المعنيين، وتواصلت بالطبع مع فخامة رئيس الجمهورية، ومع دولة رئيس الحكومة سنقوم بكل الجهد وبالدرجة الاولى اولويتنا المطلقة انقاذ الارواح الموجودة تحت الأنقاض، وكل الأمور الاخرى ستعالج في طرابلس ونتابع كل الأمور، ولكن الآن الاولوية القصوى هي لمن هم على قيد الحياة".



وختم: "نأمل أن يكون الجميع على قيد الحياة. ربما تكون هناك ضحية. لن نستعجل الأمور. سنتابع العمل الذي يقوم الدفاع المدني به، ونشكر بالطبع مديره العام على رأس هذه العملية، فكل الجهود تصب في سياق إنقاذ ما يمكن وما أمكن من الأرواح".



ورد على سؤال عن تقديم مجلس الوزراء لاي حل ممكن قال الحجار: "اليوم صباحا تواصلت مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس وايضا مع الهيئة العليا للاغاثة المكلفة بهذا الموضوع والبلدية، وهناك وعد قاطع من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس بتأمين الاموال اللازمة لكل الحلول الممكنة للترميم حيث يمكن الترميم وتأمين بدلات الايواء".
 
 
وقال الحجار للـ"أم تي في": "أُبلغت بأنّ المبنى المنهار اليوم أُخلي بالكامل أمس ولكن هناك عائلة عادت إليه للأسف كما قيل لي إنّ هذا المبنى لم يكن مدرجاً ضمن المباني المهدّدة بالسقوط". 
 
وتابع: "الهيئة العليا للإغاثة تعمل على إيواء المواطنين الذين يخلون منازلهم المهدّدة بالسقوط في طرابلس والبلدية تعاني في ظل عدم تجاوب عدد كبير من المواطنين".
 
وقال: "الوضع مؤسف جدًّا وعناصر الدفاع المدني تقوم مع عناصر الصليب الأحمر بعمل كبير لإنقاذ العائلة من تحت الأنقاض وعمليات البحث تجري بتأنٍّ وهدفنا إنقاذ الأرواح".
