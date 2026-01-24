تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أصوات من تحت الأنقاض... إليكم آخر المعلومات عن عمليّات الإنقاذ في طرابلس
Lebanon 24
24-01-2026
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
في متابعة لعملية إنقاذ المفقودين في
منطقة القبة
في
طرابلس
، أفادت مصادر ميدانية عن وفاة الأب بعدما ظلّ عالقاً بين عمودين.
وبحسب المعلومات، لا تزال تُسمع أصوات باقي أفراد الأسرة، وهم الأم إضافة إلى طفلين.
وأشارت إلى أنّ المسافة التي تفصلهم عن فرق الإنقاذ تُقدَّر بنحو أربعة أمتار فقط، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ بدقّة وحذر، لعدم تعريض حياة بقيّة أفراد العائلة للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فرق الإنقاذ كانت قد أنقذت إحدى أفراد العائلة من تحت الأنقاض.
Advertisement
