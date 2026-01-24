وزيرة ترد على نعيم قاسم: هذا الكلام لا يجوز

رأت وزيرة حنين السيّد أن الحملات على رئيس الجمهوريّة غير مقبولة وخطابه الأخير منسجم تماماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

وتعليقاً على ما قاله لحزب "طويلة عرقبتكن"، قالت السيد للـ"أم تي في": "هذا الكلام لا يجوز وأقول له إنّ القرار اتُّخذ في الحكومة والسلاح دمّر البلد وأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية و"ما وصلنا لمحلّ"."