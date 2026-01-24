عبد المسيح عن انهيار مبنى طرابلس: جريمة إهمال تستدعي تحركا عاجلا

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "فجر ثقيل على مع انهيار مبنى وسقوط ضحايا تحت الركام. هذا ليس قضاء وقدرا، بل نتيجة الإهمال وغياب الوقاية. التضامن لا يكفي وحده، المطلوب تحرك فوري لحصر الأبنية المهددة وترميمها قبل فوات الأوان. حماية الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل أو الاستنساب".

