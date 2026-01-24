تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد "حادثة جونية".. هذا ما ستقوم به وزارة الشباب والرياضة يوم الإثنين

Lebanon 24
24-01-2026 | 09:03
بعد حادثة جونية.. هذا ما ستقوم به وزارة الشباب والرياضة يوم الإثنين
بعد حادثة جونية.. هذا ما ستقوم به وزارة الشباب والرياضة يوم الإثنين photos 0
تابعت وزارة الشباب والرياضة، "ما جرى اليوم مع الطيارين الشراعيين الذين أقدموا على ممارسة الطيران الشراعي في ظروف جوّية تحوّلت فجأة من جيدة الى سيئة عبر ظهور رياح قوية تجاوزت سرعتها الـ ٥٠ كلم بالساعة، ممّا كاد أن يتسبّب بكارثة.

وإذ أكدت الوزارة متابعتها الملف مع الجهات والأجهزة المعنية، وتشدّدها في تطبيق معايير السلامة العامة وتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة برياضة الطيران الشراعيّ، فإنّها تحرص كلّ الحرص على منع أي مخالفة لتلك المعايير لا سيما ممارسة الطيران في ظلّ ظروف جوية سيئة، ووجوب الالتزام بالتقارير الجوية الرسمية.

وفي انتظار صدور تقرير عن اللجنة الفنية المختصة في الاتحاد اللبناني للرياضات الجوية، فإنّ الوزارة تعلن عن اتخاذها يوم الاثنين المقبل التدابير القانونية المناسبة بحقّ الطيّارين المخالفين والجمعيات التي ينتمون إليها في حال ثبوت مخالفتهم لمعايير السلامة العامة التي وضعتها الوزارة.
 
 
 
