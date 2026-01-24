تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام من السفارة اللبنانية في باريس: أكدت لماكرون عن تمسكنا بدور "الميكانيزم"
Lebanon 24
24-01-2026
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الحكومة
نواف سلام
"وضعت الرئيس الفرنسيّ
إيمانويل ماكرون
بتفاصيل قانون الفجوة المالية، ونحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدوليّ".
وأضاف سلام من السفارة
اللبنانية
في
باريس
: "أكدت للرئيس
ماكرون
عن تمسكنا بدور "الميكانيزم".
وتابع: "نحن متمسكون بتطبيق
اتفاق الطائف
، وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم"، وِشدّد على أنّ "لا فرق بين شمال
الليطاني
او جنوب الليطاني، والقانون سيُطبق على الجميع".
وقال سلام: "عندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في "الميكانيزم" سنقوم بذلك".
ولفت إلى أنّ "أميركا شريك للبنان ولسنا في مواجهة معها، ولا علم لنا بتسريبات عن إخراج الفرنسيين خاصةً أنهم شركاء للبنان".
وأضاف سلام: "إذا لم يتوفر الأمن والأمان في
لبنان
فلن تأتي الاستثمارات، وإذا لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي فلن تأتي الاستثمارات أيضًا".
وقال: "على الرغم من كلّ ما يشهده لبنان، فإنه لا يزال يجذب الاستثمارات، وقد لمسنا ذلك بوضوح في "مؤتمر
بيروت
1".
وأشار سلام، إلى أنّ "عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالدخول في مناقصات أو بشراكة في مطار القليعات بلغ 26".
