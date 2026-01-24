سلام من السفارة اللبنانية في باريس: أكدت لماكرون عن تمسكنا بدور "الميكانيزم"

قال رئيس الحكومة "وضعت الرئيس الفرنسيّ بتفاصيل قانون الفجوة المالية، ونحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدوليّ".

وأضاف سلام من السفارة في : "أكدت للرئيس عن تمسكنا بدور "الميكانيزم".

وتابع: "نحن متمسكون بتطبيق ، وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم"، وِشدّد على أنّ "لا فرق بين شمال او جنوب الليطاني، والقانون سيُطبق على الجميع".

وقال سلام: "عندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في "الميكانيزم" سنقوم بذلك".

ولفت إلى أنّ "أميركا شريك للبنان ولسنا في مواجهة معها، ولا علم لنا بتسريبات عن إخراج الفرنسيين خاصةً أنهم شركاء للبنان".

وأضاف سلام: "إذا لم يتوفر الأمن والأمان في فلن تأتي الاستثمارات، وإذا لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي فلن تأتي الاستثمارات أيضًا".



وقال: "على الرغم من كلّ ما يشهده لبنان، فإنه لا يزال يجذب الاستثمارات، وقد لمسنا ذلك بوضوح في "مؤتمر 1".

وأشار سلام، إلى أنّ "عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالدخول في مناقصات أو بشراكة في مطار القليعات بلغ 26".