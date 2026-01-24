تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تيمور جنبلاط بحث مع وفود بلدية وأهلية قضايا إنمائية وخدماتية

Lebanon 24
24-01-2026 | 10:06
تيمور جنبلاط بحث مع وفود بلدية وأهلية قضايا إنمائية وخدماتية
تيمور جنبلاط بحث مع وفود بلدية وأهلية قضايا إنمائية وخدماتية photos 0
بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط شؤونًا إنمائية وحياتية وخدماتية عامة، وحاجات المناطق والقرى، مع عدد من الوفود التي زارته في إطار استقبالات السبت في قصر المختارة، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيب، وبلال عبدالله، وهادي أبو الحسن، ووائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ.



ومن أبرز من التقاهم في هذا السياق، رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين، برفقة وفد، حيث أطلعه على الواقع العام في حارة صيدا وبحث معه مسائل متصلة بحاجاتها. كما التقى وفدًا أهليًا وبلديًا من بلدة العقبة – راشيا، ضمّ المجلس البلدي ومدير عام تعاونية موظفي الدولة نزيه حمود ووجهاء، وتحدّث باسمه رئيس البلدية باسم الأصيل، شاكرًا اهتمام النائب جنبلاط بالبلدة. 



كذلك، التقى وفدًا أهليًا من مدينة الشويفات لعرض قضايا متعلقة بالمدينة.



واستمع جنبلاط إلى مطالب إنمائية من "مجلس تضامن إقليم الخروب" متعلقة بالمنطقة، وإلى وفد من بلدة عبيه – الشحّار، تحدّث باسمه رئيس البلدية هيثم حمزة والمختار غسان خوري. 



كما عُرضت على جنبلاط مطالب متصلة ببلدة عين قنيا – حاصبيا، قدّمها رئيس البلدية ماجد حديفة، بحضور مشايخ وفاعليات من عائلات البلدة.



كذلك اطّلع جنبلاط من وفد المجلس البلدي في عماطور، برئاسة عبدالله عبد الصمد، على احتياجات البلدة الملحّة، ومثله وفد من المجلس البلدي لبلدية الغابون برئاسة نبيل أبو نجم.



إلى ذلك، عرض وفد من بلدة الجديدة – الشوف – بقعاتا، مع النائب جنبلاط، بحضور المختار مروان حيدر، مسائل تهم البلدة، وقدّمت خلال اللقاء الدكتورة ندى خليل حيدر دراسة خاصة بالمناسبة. 



كما عرض وفد من عائلة نصر من بلدة كفرفاقود قضية متعلقة بالعائلة، إضافة إلى وفد رياضي من "نادي فالكون الرياضي" – الشوف، أطلعت هيئته الإدارية جنبلاط على أنشطة النادي. 



وتلقّى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عددًا من المراجعات من مجالس بلدية، تتعلق بمتابعة مشاريعها المختلفة في القرى.
