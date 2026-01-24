الخير: كلنا ثقة بالقائمقام جان الخولي

استنكر النائب "الحملة على قائمقام - بالإنابة السيدة "، مُعرباً عن "كامل الثقة بها".

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، أكدَ الخير "التضامن مع الخولي في مواجهة الأخبار المفبركة لغايات رخيصة ساقطة"، قائلاً إن "الجميع يعرف مناقبية ونزاهة الخولي وحسن إدارتها لشؤون بكل مسؤولية والتزام".