تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" شيع الشهيد محمد زريق في تول الجنوبية
Lebanon 24
24-01-2026
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّم "
حزب الله
"، اليوم السبت، مراسم تكريمية للشهيد محمد
علي زريق
في بلدة تول الجنوبية، تخللها "قسم عهد ووفاء" لثلة من
الشهداء
.
وشاركت في المراسم شخصيات وفاعليات، الى جانب عوائل الشهداء والأهالي.
وعقب انتهاء المراسم والصلاة، نُقل جثمان زريق إلى
مدينة الخيام
حيث وُرِي في الثرى في مسقط رأسه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التجمع الديموقراطي" نعى أحد مؤسسيه الأوائل محمد جميل زريق
Lebanon 24
"التجمع الديموقراطي" نعى أحد مؤسسيه الأوائل محمد جميل زريق
24/01/2026 21:22:41
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
24/01/2026 21:22:41
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" متماسك وله جذور وأصول وأعطى قادة وشهداء وتضحيات
Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" متماسك وله جذور وأصول وأعطى قادة وشهداء وتضحيات
24/01/2026 21:22:41
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "عنصر من حزب الله" في الزهراني جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "عنصر من حزب الله" في الزهراني جنوبي لبنان
24/01/2026 21:22:41
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة الخيام
الشهيد محمد
شهيد محمد
محمد زريق
حزب الله
علي زريق
الشهداء
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنبلاط وخليل يعزيان أرسلان في خلدة
Lebanon 24
جنبلاط وخليل يعزيان أرسلان في خلدة
13:58 | 2026-01-24
24/01/2026 01:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
13:48 | 2026-01-24
24/01/2026 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
Lebanon 24
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
13:40 | 2026-01-24
24/01/2026 01:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!
Lebanon 24
في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!
13:36 | 2026-01-24
24/01/2026 01:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
Lebanon 24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
13:30 | 2026-01-24
24/01/2026 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:58 | 2026-01-24
جنبلاط وخليل يعزيان أرسلان في خلدة
13:48 | 2026-01-24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
13:40 | 2026-01-24
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
13:36 | 2026-01-24
في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!
13:30 | 2026-01-24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
13:23 | 2026-01-24
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 21:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24