"حزب الله" شيع الشهيد محمد زريق في تول الجنوبية

نظّم " "، اليوم السبت، مراسم تكريمية للشهيد محمد في بلدة تول الجنوبية، تخللها "قسم عهد ووفاء" لثلة من .





وشاركت في المراسم شخصيات وفاعليات، الى جانب عوائل الشهداء والأهالي.

وعقب انتهاء المراسم والصلاة، نُقل جثمان زريق إلى حيث وُرِي في الثرى في مسقط رأسه.