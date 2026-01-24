برو: نضع إمكاناتنا بخدمة أهلنا في القبة الذين أصبحوا بلا مأوى

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب عن أسفه لحادثة انهيار مبنى في محلة - ، داعياً الأجهزة المعنية للاستمرار في بذل جهودها لإنقاذ السكان العالقين تحت الأنقاض حفاظاً على حياتهم.

كذلك، ناشد برو احتضان العائلات التي فقدت بيوتها، داعياً إلى تأمين المأوى المُناسب لها.





وأعلن برو "وضع الإمكانات في خدمة أهلنا الذين أصبحوا بلا مأوى بعد ان كانوا يقدمون بيوتهم للقادمين من الجنوب والبقاع اللبناني أثناء الحرب الاخيرة".