لبنان
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
Lebanon 24
24-01-2026
|
13:30
أعلنت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في
الشمال
برئاسة المهندس غسّان مهدي، أن وفداً منها التقى النائب
طه ناجي
وتمنّى عليه دعم مطلبيها الآتيين:
1- مشروع تعديل قانون
نقابة المهندسين
، الذي اقترحته الرّابطة وقدّمته لسعادته، والذي يهدف إلى تمثيل المتقاعدين في إدارة الصّندوق التّقاعدي، وفي لجنة مراقبة هذا الصّندوق، ولجنة الإشراف على صندوق التّقديمات الاجتماعيّة، وفي هيئة المندوبين، وإعطاء حقّ الانتخاب للمهندس المتقاعد، وتحسين نسبة المعاش التّقاعدي لأرامل المهندسين المتوفّين.
2- استعادة أموال نقابة المهندسين في الشمال، وهي تتخطَّى الـ11 مليون دولار. طبعاً هذا الأمر ينطبق على جميع نقابات المهن الحرَّة، التي يعاني فيها المتقاعدون من معاشٍ زهيدٍ وتأمينٍ صحّيٍّ مكلفٍ جدًّا. بهذه الأموال التي، لم يلحظ استعادتها مشروع قانون
الفجوة
الماليّة، تستطيع النّقابات تحسين أوضاع متقاعديها.
بدوره، رحب ناجي بوفد الرّابطة وأبدى استعداده للدّعم والمساعدة، وقال إنه بالنسبة الى المطلب الأوّل سيتَّصل بزملائه النّوّاب لتشكيل مجموعة داخل المجلس لتقديم المشروع ودعمه. أما عن المطلب الثّاني، فأوضح ناجي أنَّ مجلس النُّوّاب لن يوافق على الارجح على مشروع قانون الفجوة الماليّة، نظراً لكثرة ملاحظات النّوّاب عليه، وللشّوائب العديدة التي تعتريه.
لكنَّ في المقابل، وعد ناجي أنّه خلال مناقشة القانون في مجلس النّوّاب، سيطرح مطالب المتقاعدين.
كذلك، قالت الهيئة إن المودعين يتطلّعون إلى استرجاع ودائعهم، فيما مشروع القانون المقترح يُطبِّق مِعيار المئة ألف دولار على أيّ صندوق، وهذا شيء غير مقبول، لأنّ حساب الصّندوق ليس حسابًا فرديًّا، إنّما لألاف الأشخاص المشاركين فيه.
