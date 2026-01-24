في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!

عمدَ شخصان إلى الاعتداء على الصّحافي حبلي إثر خروجه من في .





وذكرت المعلومات أنَّ شخصاً من المهاجمين حاول طعن حبلي بالسكين، مشيرة إلى أن عدداً من المصلين تمكنوا من القبض على أحد المعتدين هو "ع.أ" (مواليد 1992)، ومن ثمّ تسليمه إلى القوى الأمنية.

وإثر الحادثة، اتصل النائب البزري بحبلي مُطمئناً إلى صحته، مستنكراً الاعتداء الذي تعرّض له، وداعياً القوى الأمنية والقضاء إلى كشف الفاعلين ومحاسبتهم، ومؤكداً ضرورة حماية حرية الإعلام وسلامة الصحافيين.

بدورها، اتصلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بالصحافي حبلي للإطمئنان اليه بعد الإعتداء الذي تعرض له، مؤكدة أنَّ الاعتداء "مدان ومرفوض ويشكل انتهاكاً لكرامة مواطن وصحافي وللقانون الذي يضمن حقوق الأفراد وحرية الإعلام".



كذلك، تواصلت الحريري مع القوى الأمنية للإطلاع على ملابسات الإعتداء، وأكدت ضرورة متابعة التحقيقات لكشف خلفياته ومحاسبة الفاعلين.



من ناحيته، اتصل رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي بالإعلامي حبلي، مطمئناً الى صحته ومستنكراً الاعتداء الذي تعرض له مساء اليوم، ونقل له رسالة تضامن من بكافة أعضائه، مؤكداً "وقوف المدينة إلى جانب أبنائها في وجه أي محاولات للترهيب" .





وشدد حجازي، في بيان، على موقف البلدية الحازم "الرافض لأي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو المعنوي، لا سيما عندما يستهدف أصحاب الأقلام والرسالة الإعلامية الحرة"، مؤكداً أن "حرية الصحافة خط أحمر".





وأعرب عن ثقته في قدرة والقضائية على كشف ملابسات الحادثة وخلفياتها، "لضمان المحاسبة القانونية وحماية أمن الإعلاميين وصون حرية عملهم".

