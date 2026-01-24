باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة

اعتبر رئيس " " أن "سقوط المباني في ليس قدراً، بل نتيجة إهمال وسلطة غائبة"، قائلاً إنه من حق الناس العيش تحت سقفٍ آمن يحميها.

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، أكد أنّ "المطلوب هو قرار سياسي فوري أساسه مسح شامل للأبنية المهددة بالسقوط، وخطة تحمي الطرابلسيين من الموت والتشرّد".





