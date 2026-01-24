بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين

مع الارتفاع الكبير في أسعار أونصات والفضة، قال خبير إقتصادي لـ" " إنهُ من "المخاطرة الانغماس في أيّ مُتاجرة بالذهب والفضة في واستغلال تبدلات الأسعار القائمة، ذلك أنّ هذه العملية ستكون خاسرة".



ويقولُ المصدر إنَّه يمكن لأي شخص أن يستثمر بالذهب كـ"أداة تحوُّط مستقبلية"، لكن من دون اللجوء إلى بيع وشراء المعدن الأصفر، ذلك أن هذه الأمر قد ينعكس سلباً على صاحبه وبالتالي تكبّد خسائر مالية.



وأوضح الخبير أنّ التقلبات العالمية "لا ترحم" المستثمرين والتجار، مشيراً إلى أن المستفيدين الوحيدين هم الذين اشتروا أونصات على أسعار رخيصة وباتوا الآن قادرين على بيعها بأسعار مرتفعة.