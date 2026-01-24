تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2026 | 14:31
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
مع الارتفاع الكبير في أسعار أونصات الذهب والفضة، قال خبير إقتصادي لـ"لبنان24" إنهُ من "المخاطرة الانغماس في أيّ مُتاجرة بالذهب والفضة في لبنان واستغلال تبدلات الأسعار القائمة، ذلك أنّ هذه العملية ستكون خاسرة".
 

ويقولُ المصدر إنَّه يمكن لأي شخص أن يستثمر بالذهب كـ"أداة تحوُّط مستقبلية"، لكن من دون اللجوء إلى بيع وشراء المعدن الأصفر، ذلك أن هذه الأمر قد ينعكس سلباً على صاحبه وبالتالي تكبّد خسائر مالية.
 

وأوضح الخبير أنّ التقلبات العالمية "لا ترحم" المستثمرين والتجار، مشيراً إلى أن المستفيدين الوحيدين هم الذين اشتروا أونصات على أسعار رخيصة وباتوا الآن قادرين على بيعها بأسعار مرتفعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

