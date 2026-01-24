في بعلبك.. مطلوب بـقبضة الجيش

صدر عن – البيان الآتي:





تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة وإطلاقه النار.





كذلك، أوقفت وحدة أخرى في منطقة المعالي- المواطن (ع.د.) لاقدامه على إطلاق النار واصابة أحد الأشخاص وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرميّ إطلاق النار وفرض خوّات.







وإثر ذلك، بوشر التحقيق مع الموقوفيَن بإشراف المختص.

Advertisement